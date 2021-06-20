61 % «الأبيض» قادر على التأهل إلى مونديال 2022

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشفت نتائج الاستطلاع الأسبوعي لـ«البيان الرياضي»، عن تفاؤل الشارع الرياضي بإمكانية وصول منتخبنا الوطني الأول إلى نهائيات المونديال المقبل، بعد عروضه ونتائجه القوية في الدور الثاني من تصفيات المرحلة الثانية الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، وتأهل من خلالها «الأبيض» إلى المرحلة الثالثة الحاسمة من التصفيات القارية للمونديال، بعدما حسم صدارة المجموعة السابعة في المرحلة الثانية من التصفيات.

وأعرب 61 % من إجمالي المشاركين في الاستطلاع، عن توقعهم بقدرة المنتخب الوطني في الوصول إلى نهائيات مونديال 2022، بينما كان 39 % غير متفائلين، وأكد 52 % من الذين أدلوا برأيهم عبر موقع «البيان» قدرة «الأبيض» على الوصول إلى الحدث العالمي بينما رأى 48 % غير ذلك، وعبر حساب «البيان الرياضي» على «تويتر» أكد 69 % من المصوتين قناعتهم بأن الأبيض سيتأهل إلى المونديال مقابل 31 % من المصوتين كانوا غير متفائلين.

جهد وعمل

وبارك عبد الرحمن محمد نجم منتخبنا والنصر سابقاً وعضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، للمنتخب الوطني الأول الصعود إلى المرحلة الثالثة الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023.

وقال: «كلنا ثقة في اتحاد الكرة الإماراتي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ولجنة المنتخبات الوطنية ، برئاسة يوسف حسين السهلاوي، والجهاز الفني بقيادة المدرب فان مارفيك، على إعداد اللاعبين والمنتخب للمرحلة المقبلة الصعبة، لأنها تحتاج جهداً وعملاً كبيرين».

وأضاف: «منتخبنا الوطني الآن وصل إلى مرحلة تشارك فيها منتخبات الصفوة في القارة الآسيوية، وهي كلها منتخبات قوية، وتحتاج لمواجهاتها تحضيرات خاصة، والمسألة بالتأكيد لن تكون سهلة، وأنا لا أتوقع أن نواجه منتخباً سهلاً في المرحلة الثالثة من التصفيات، استناداً لتصنيف الاتحاد الدولي للكرة «فيفا»، والتركيز بالتالي مهم للغاية، وهنا أشيد بتصريح يوسف السهلاوي، عقب التأهل مباشرة، والذي أكد فيه أنهم واضعون سيناريو لما بعد التأهل بناءً على برنامج المدرب فان مارفيك، ولذا تم الاتفاق على موعد انطلاقة الموسم الجديد، بعد أن طلب المدرب لعب جولتين من دوري الخليج العربي، قبل انطلاقة تصفيات المرحلة الثالثة المقررة خلال سبتمبر المقبل، حسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

الدعم المطلوب

وذكر عبد الرحمن محمد ، أن هناك بالفعل تراجعاً في مستويات الكثير من المنتخبات الآسيوية، نتيجة آثار تفشي فيروس كورونا، وقال: «لكن هذا لا يعني أن نتوقف عن العمل، لأننا سنحضر جيداً للتصفيات الحاسمة، وكذلك باقي المنتخبات المتأهلة، وسيحرص الجميع على أداء مباريات قوية، وأتمنى أن تقام التصفيات المقبلة، بنظام التجمع».

وأن ينجح اتحاد الكرة الإماراتي في الاستضافة، لأننا رأينا التأثير الإيجابي والدور الذي قام به اتحاد الكرة، وجمهورنا في تحفيز ودعم «الأبيض»».

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