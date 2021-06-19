شباب الأهلي يجدد لـ «عموري» وماجد وعباس وسعيد وصنقور

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

نجحت إدارة شباب الأهلي، في تجديد عقود عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، وقطع الطريق أمام العديد من الأندية الراغبة في التعاقد معهم لتدعيم صفوفها في الموسم المقبل 2021-2022، وبات الجميع في انتظار الإعلان الرسمي من «فرسان دبي» عن العقود الجديدة للاعبيها، وفق الأنباء التي ترددت أخيراً.



وكشف قبل ساعات، عن تجديد شباب الأهلي، لعقد لاعبه عمر عبد الرحمن (عموري)، لمدة موسمين، بعد نهاية عقده مع النادي، والذي تم توقيعه عقب نهاية «الميركاتو الشتوي» الماضي بأيام قليلة، ولمدة ستة أشهر، في صفقة انتقال حر، بعد إنهاء اللاعب لعقده مع ناديه السابق الجزيرة بالتراضي.



وجدد شباب الأهلي أيضاً، عقد «مهندس» خط الوسط، لاعبه الدولي ماجد حسن، ليبقى أحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها الفريق في المواسم الأخيرة، ضمن صفوف «فرسان دبي»، والساعي في الموسم المقبل، إلى المنافسة بقوة على درع دوري الخليج العربي، إلى جانب الحفاظ على بطولات كأس سوبر الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.



وتمكنت إدارة شباب الأهلي، من الاحتفاظ بالظهير عبد العزيز صنقور، بتجديد التعاقد معه لمدة موسمين، بعدما ترددت الأنباء خلال الأيام الماضية، عن انتقاله إلى صفوف الوحدة، مع العلم أن صنقور، عاد للمشاركة في مباريات شباب الأهلي على فترات في الموسم المنتهي، بعد غيابه قرابة الثلاث سنوات، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال التدريبات في أغسطس 2018.





ورقة رابحة





وجدد «فرسان دبي» كذلك عقد اللاعب سعيد أحمد، لمدة موسمين، وهو من اللاعبين الذين أظهروا مستويات طيبة في الفترات التي شارك فيها من مباريات الموسم الماضي، ويعتبر أحد الأوراق الرابحة في صفوف الفريق، وليكون بقاؤه أمراً إيجابياً في الحفاظ على الاستقرار الفني في قائمة الفريق تحت قيادة المدرب الوطني مهدي علي.



وأخيراً، تمكن شباب الأهلي من تجديد عقد مدافعه الدولي وليد عباس «36 سنة»، لمدة عامين، ولينهي اللاعب مسيرته في قلعة «فرسان دبي»، والتي انضم لها في أغسطس عام 2013، قادماً من نادي الشباب، قبل أن يتم دمج الناديين ومعهما نادي دبي في مايو عام 2017، باسم شباب الأهلي، وقطع التجديد الطريق أمام انتقال اللاعب الراغب في الوصول مع منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2022، أمام أندية كثيرة كانت ترغب في التعاقد معه بعد نهاية عقده مع شباب الأهلي بنهاية الشهر الجاري.

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