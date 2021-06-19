الإمارات والسعودية في ثالث مستوى بقرعة آسيا لمونديال 2022

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منتخبنا الوطني الأول، والمنتخب السعودي في المستوى الثالث بين المنتخبات الـ 12 المتأهلة، والتي سيجرى فيما بينها قرعة، لتقسيمها على مجموعتين تضم كل منها 6 منتخبات، تتنافس فيما بينها في المرحلة الثالثة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



فيما ضم المستوى الأول منتخبي اليابان وإيران، والمستوى الثاني، منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية، والمستوى الرابع، منتخبي العراق والصين، والمستوى الخامس، منتخبي سلطنة عمان وسوريا، وفي المستوى السادس الأخير، منتخبي فيتنام ولبنان، وذلك وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أمس، والخاص بمنتخبات آسيا.



وأوضح الاتحاد الآسيوي، إلى أنه سيتم تقسيم المنتخبات الـ 12 إلى مجموعتين، وتضم كل منها 6 منتخبات ستواجه بعضها البعض ذهاباً وإياباً، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة، إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، أما المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثالث، فسيتأهلان إلى الدور الرابع، حيث سيلتقيان لتحديد هوية المنتخبين المتأهلين إلى الملحق العالمي.



ونوه الاتحاد إلى أن قرعة التصفيات الحاسمة للمونديال، ستجرى في الأول من يوليو المقبل، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وإلى أنه من المقرر أن تقام مباريات الدور الثالث أيام 2 و7 سبتمبر، و7 و12 أكتوبر، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير، و1 فبراير، و24 و29 مارس 2022.



وكشف الاتحاد الآسيوي، عن كيفية إجراء القرعة، مشيراً إلى إنه سيتم توزيع المنتخبات على ستة مستويات في ستة أوعية، وسيحدد رقم الوعاء المركز الذي سيحتله كل منتخب في المجموعة، ويبدأ سحب القرعة بالوعاء رقم 6، حيث تحتل الكرة الأولى المسحوبة المركز A6، والثانية B6، وهكذا وصولاً إلى الوعاء 1.

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