خورفكان يضم خلفان و«ديدا» يجدد موسمين

المصدر: خورفكان – محمد فضل

حط المهاجم محمد خلفان «28 عاماً» رحاله في محطته الثالثة بعد أن وقع عقداً مع خورفكان موسماً واحداً قادماً من الشارقة، وكان خلفان قد ارتدى من قبل شعار الفجيرة إذ كانت بدايته ضمن المراحل السنية لفريق الذئاب ويتدرج وصولاً إلى الفريق الأول، كما لعب في صفوف منتخب الشباب والمنتخب الأول في فترة من الفترات، ويعد انضمام خلفان مكسباً لفرقة النسور وخصوصاً في المقدمة الأمامية حيث ينتظر أن يستفيد منه الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي وذلك عند بدء مباريات الموسم الكروي الجديد في أغسطس المقبل.



على جانب آخر، جددت إدارة شركة كرة القدم بنادي خورفكان لكرة القدم عقد الحارس أحمد محمود «ديدا» مدة موسمين مقبلين بعد أدائه المتميز مع أبناء الخور في الموسم الماضي.

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