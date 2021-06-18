ترشيح مبخوت للمنافسة في استفتاء أفضل لاعبي التصفيات الآسيوية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

رشّح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، علي مبخوت لاعب منتخبنا الوطني الأول، للمنافسة في الاستفتاء الجماهيري الممتد حتى الاثنين المقبل، لاختيار أفضل لاعبي الدور الثاني للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وأشار الاتحاد إلى أن مبخوت، لعب 353 دقيقة موزعة على 4 مباريات، وسجل 5 أهداف، وصنع هدفاً، وأكد أنه من ضمن أكثر المهاجمين تألقاً خلال التصفيات الحالية، بعدما واصل تحطيم الأرقام القياسية، وتصدر ترتيب هدافي التصفيات برصيد 11 هدفاً، ومن ضمنها أهدافه الخمسة في آخر أربع مباريات بعد استئناف المنافسة.

وأوضح أن مبخوت كان دور كبير في حصول الإمارات على بطاقة التأهل للدور النهائي، ورفع رصيده إلى 76 هدفاً في 92 مباراة دولية، ليتفوق على ليونيل ميسي وسونيل تشيتري، ويصبح ثاني أكثر لاعب نشط في عدد الأهداف الدولية خلف كريستيانو رونالدو، وضمن قائمة أفضل 10 هدافين على الصعيد الدولي في التاريخ.

وبيّن أنه يتنافس مع مبخوت كل من السوري محمود المواس، والذي شارك في 229 دقيقة موزعة على 3 مباريات، وسجل 4 أهداف، وصنع 4 فرص، والصيني وو لي، والذي شارك في 289 دقيقة موزعة على 4 مباريات، وسجل 5 أهداف، وصنع هدفين، والأسترالي هاري سوتار، ولعب 270 دقيقة موزعة على 3 مباريات، وسجل هدفين، وتفوق بنسبة 86% في الكرات العالية، والإيراني سردار أزمون، ولعب 226 دقيقة موزعة على 3 مباريات، وسجل 3 أهداف، وسدد 8 تسديدات.

وضمت القائمة أيضاً، السعودي سالم الدوسري، وشارك في 270 دقيقة موزعة على 3 مباريات، وسجل هدفين، وصنع 4 فرص، والعماني عبدالله فواز، وشارك في 142 دقيقة خلال مباراتين، وسجل هدفين، وبنسبة دقة التمرير 88%، والياباني تاكومي مينامينو، ولعب 141 دقيقة موزعة على مباراتين، وسجل 3 أهداف، وصنع هدفين، والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، ولعب 180 دقيقة أي مباراتين كاملتين، وسجل هدفاً، وصنع هدفاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز