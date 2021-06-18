«الآسيوي» يُشيد بهداف التصفيات علي مبخوت

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتألق علي مبخوت مهاجم منتخبنا الوطني، وأعلنه هدافاً للدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، بعدما سجل 11 هدفاً ساهم بها في تأهل «الأبيض» إلى الدور النهائي من تصفيات آسيا للمونديال.

وأوضح الاتحاد القاري، أن التصفيات التي استمرت 21 شهراً من المنافسة القوية والمثيرة، بسبب تأثر هذا الدور بجائحة «كوفيد- 19»، شهدت أيضاً العديد من الأرقام والإحصائيات الهامة، وأبرزها تسجيل 516 هدفاً في المجموعات الثماني، وتصدر منتخب اليابان، لقائمة الأعلى تسجيلاً للأهداف، حيث سجل الفريق 46 هدفاً بواسطة 19 لاعباً في 8 مباريات.

وسجلت إيران واليابان، الفوز الأكبر في الدور الثاني، بعد فوز إيران على كمبوديا، واليابان على منغوليا، بنتيجة واحدة 14-0، ولم تتعرض منتخبات أستراليا والسعودية وقطر واليابان وكوريا الجنوبية، لأي خسارة خلال الدور الثاني، وفازت أستراليا واليابان في جميع مبارياتها الثماني، فيما كان الإيراني كريم أنصاريفارد، صاحب العدد الأعلى من الأهداف في مباراة واحدة، بعدما سجل 4 أهداف في المباراة أمام كمبوديا.

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