استقالة مارفيك من الأبيض «شائعة»

المصدر: دبي- العوضي النمر

نفى مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، صحة ما تردد في الساحة الرياضية خلال الأيام الماضية، عن استقالة المدرب الهولندي فان مارفيك من تدريب الأبيض بسبب ظروف خاصة به، وقال: هي مجرد شائعة. والمدرب موجود ومستمر مع المنتخب، والعلاقة بيننا وبينه أكبر من العقود، كما انه يقوم الآن بوضع خطة الإعداد للفترة المقبلة، كما ينوي زيارة الأندية ومعسكراتها الصيفية لمزيد من التنسيق معها للمرحلة المقبلة، وسيتم عقد عدة اجتماعات مع مساعديه من أجل ترتيب كافة أوراق المرحلة المقبلة بعد تأهل المنتخب للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وأكد المصدر المسؤول أن عودة مارفيك لتدريب الأبيض مرة أخرى لم تكن بترشيح من اللاعبين الذين لم يكن لهم دور في عملية اختيار المدرب، وقال: أجزم بعدم صدق تلك الرواية، التي يتناقلها البعض، موضحاً أن ترشيح المدرب جاء من قبل اللجنة الفنية والمنتخبات، حيث كان مارفيك من ضمن خياراتها لاختيار المدرب المناسب للمنتخب الوطني.

يذكر أن، المدرب الهولندي فان مارفيك عاد بعد انتهاء فترته الأولى مع الأبيض من جديد لتولي المهمة ذاتها بعد 376 يوماً من أجل استكمال مشروعه، بعدما أعلن اتحاد الكرة عن تعيينه رسمياً مرة اخرى مدرباً لمنتخب الإمارات الأول خلفاً للمدرب الكولومبي لويس بينتو. وخلال فترة عمله الثانية لعب المنتخب 5 مباريات ودية، تعادل مع العراق بدون أهداف، وفاز على الهند بستة أهداف وفاز على الأردن بخمسة أهداف مقابل هدف، وفي مباريات التصفيات الآسيوية حقق المنتخب الفوز على ماليزيا بأربعة أهداف دون مقابل، وعلى تايلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى إندونيسيا بخمسة أهداف دون مقابل، وفاز الأبيض على فيتنام في المباراة الأخيرة والحاسمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتربع المنتخب علي الصدارة ويتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022.

ويعتبر فان مارفيك (68 عاماً) من أفضل المدربين، وله خبرة كبيرة مميزة حافلة بالإنجازات، حيث أشرف على منتخب هولندا بين 2008 و2012، وقاده إلى وصافة كأس العالم 2010، والسعودية بين 2015 و2017 وساهم في عودتها إلى كأس العالم 2018، قبل أن يشرف على المنتخب الأسترالي في مونديال 2018 حيث خسر مرتين وتعادل مرة. وقاد فينورد روتردام إلى لقب كأس الاتحاد الأوروبي في 2002، كما أشرف على بوروسيا دورتموند الألماني.

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