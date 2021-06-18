الجنيبي يفوز بعضوية «تنفيذي الاتحاد العربي»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

فاز عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم، ليمثل الإمارات في العضوية للدورة الانتخابية الجديدة 2021-2025.

وعبّر الجنيبي، الذي تم انتخابه في الجمعية العمومية، التي عقدت في مدينة جدة السعودية، أمس، عن فخره أن يوجد ضمن كوكبة من القيادات الرياضية العربية، وبتمثيل الدولة في هذا المنصب الخارجي، والذي يراه تكليفاً وليس تشريفاً، وقال: إنه سيسعى من خلاله إلى تسخير كافة قدراته وخبراته، لتأكيد المكانة الإماراتية المتميزة في الاتحادات واللجان، على كافة المستويات القارية والإقليمية والدولية.

وأضاف: خدمة الكرة العربية تحديداً، يجعل المسؤولية مضاعفة خلال الفترة المقبلة، لمواكبة التطلعات والآمال الكبيرة المعقودة على الاتحاد العربي، الذي نهض باللعبة بشكل كبير منذ تأسيسه، ويسعى خلال الدورة المقبلة، إلى مضاعفة الجهود، وتحقيق النقلة المنشودة. كما هنأ الجنيبي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، باحتفاظه برئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، مؤكداً أنه يقوم بخطوات رائدة، لتطوير الكرة العربية، وفق رؤية ذات آفاق واسعة.

وفي أول تصريحه له بعد الإعلان عن احتفاظه برئاسة الاتحاد العربي للكرة بالتزكية، أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن دعم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودية، بخمسة ملايين ريال سنوياً، للاتحاد العربي ولبرامجه.

يذكر أنه قد حصل أيضاً على مقاعد في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم، كل من فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، ووديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي، وأحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم.

بينما اختير المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي (الكاف)، نائباً أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، واختير القطري سعود المهندي نائباً ثانياً.

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