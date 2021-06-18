جراحة ناجحة لنجم النصر طارق أحمد

المصدر: دبي - عدنان الغربي

خضع طارق أحمد لاعب النصر لجراحة ناجحة، أمس، للعلاج من إصابة بسيطة، وسيركن لراحة قصيرة قبل بدء عملية الـتأهيل والعلاج الطبيعي استعداداً لاستئناف التدريبات الجماعية مع الفريق، والتي تنطلق بداية الشهر المقبل. ونشر طارق أحمد صورة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» وهو في المستشفى بعد إجراء العملية، وتلقى العديد من رسائل التهاني من زملائه في النصر ومن لاعبي دوري الخليج العربي بمناسبة نجاحها. ويعد طارق أحمد من الركائز الأساسية في تشكيلة العميد، حيث شارك في 22 مباراة بدوري الخليج العربي من أصل 28 مباراة لعبها في الموسم المنتهي.

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