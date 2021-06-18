«الميركاتو» يزيد حرارة أجواء أندية الساحل الشرقي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ظلت أندية الساحل الشرقي كلباء وخورفكان، والعروبة الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة في حالة تأهب وتعاقدات مستمرة خلال الأيام الماضية وذلك استعداداً لاستحقاقات الموسم الكروي الجديد لتزيد هذه التعاقدات من حرارة «الميركاتو» الصيفي الذي بدأ ساخناً وملتهباً على غير العادة وسط أندية دوري الخليج العربي.



وتمكن خورفكان من توقيع عدة صفقات أبرزها عودة اللاعب فهد حديد إلى ناديه من جديد بعد موسم جيد قضاه مع العين كما جددت شركة خورفكان عقود عدد من اللاعبين أبرزهم يوسف العامري وعادل سبيل وسالم علي الحمادي لموسمين وإلى جانب تجديد عقد اللاعب عامر مبارك غانم لموسم واحد كما وتجديد إعارة عبدالله الرفاعي لموسم واحد قادماً من الوحدة واقتراب اللاعب السوداني وليد سراج من تجديد عقده أيضاً مع النسور.



وأمس جددت إدارة شركة خورفكان عقد اللاعب الشاب منصور النقبي «22 عاما» حتى صيف 2024، وظهر اللاعب النقبي بشكل متميز خلال الموسم الماضي مع فريق الرديف تحت 21 سنة ليؤهله مستواه للعب مع الكبار خلال الموسم الجديد وكذلك انضم اللاعب أحمد الزيودي لخورفكان قادماً من الفجيرة.



وعلى صعيد الأجانب ضم خورفكان اللاعب العراقي أسامة رشيد قادماً من فريق عنتبي التركي، وجدد عقد اللاعب البرازيلي دودو لموسم آخر، ولا يزال البحث جارياً عن لاعبين أجنبيين ليحلا كبديلين للبرازيليين رامون لوبيز وباولينيو.



وفي العروبة تحرك الوافد الجديد على مستوى اللاعبين المواطنين وتمكن من التعاقد مع فهد راشد الزخيري «24 عاماً» لاعب ارتكاز دبا الفجيرة ليزود الذخيري عن ألوان الأخضر العرباوي خلال الموسم الكروي المقبل ويعتبر اللاعب الذخيري الصفقة السادسة للعروبة بعد انضمام كل من أحمد موسى من الفجيرة وأحمد إبراهيم وناشد عبد الله من دبا الفجيرة، وأحمد مال الله من حتا والحارس منصور غلوم من خورفكان واستعارة النيجيري ليونارد أوناه من النصر لموسم واحد.





وتمكن كلباء من ضم اللاعب محين خليفة نجم الشارقة السابق في صفقة انتقال حر وكذلك حسم الفريق صفقة ثنائي الفجيرة أحمد مال الله وعبد الله المطروشي حيث ينتظر الإعلان عن الصفقة رسمياً خلال الساعات المقبلة، وكذلك تم التعاقد مع اللاعب خالد الزري قادماً من عجمان ولاعب الوسط الأرجنتيني برايان راميريز «مقيم».

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