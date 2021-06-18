يوسف السهلاوي: صعود «الأبيض» للمرحلة النهائية إنجاز

المصدر: دبي – العوضي النمر ــ تصوير: سالم خميس

أكد يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، أن ما حققه المنتخب الوطني خلال المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 يعتبر إنجازاً، مضيفاً صحيح أن الوضع الطبيعي لمنتخب الإمارات بإمكاناته وتاريخه والأسماء التي يضمها وموهبة لاعبيه أن يتأهل، ولكن كانت هناك ظروف استثنائية أدت لاحتلال المنتخب ترتيباً غير مناسب بنهاية الدور الأول، وفي ظل تلك المعطيات يعتبر التأهل إنجازاً، وقال إن فترة التصفيات كانت هي الأيام الـ 10 الأصعب في تاريخه كمسؤول عن المنتخبات.





بناء للمستقبل



وفيما يتعلق بالفوارق بين المنتخبات الآسيوية يقول يوسف السهلاوي: من الممكن نواجه بعض المنتخبات في ظل ظروف وإعداد معينين ونحقق أمامها نتائج إيجابية، ولكن الموضوع يحتاج جهداً وعملاً وصبراً ونحن كمنتخب الإمارات نملك الإمكانات ونوعية اللاعبين التي يمكن البناء عليها، ولكن كما سبق وقلت نحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات لكي نبني منتخباً يمكن الرهان عليه آسيوياً.



غلق الباب



وعن غلق قائمة المنتخب على أسماء بعينها يقول يوسف السهلاوي: للعلم المدرب فان مارفيك أرسل أحد مساعديه إلى مصر لمتابعة البطولة العربية تحت 20 سنة ومشاهدة بعض اللاعبين الشباب في منتخبنا، وهو من المدربين الذين يسعون للتجديد وإضافة دماء جديدة للمنتخب، وعملياً تثبيت التشكيلة شيء إيجابي وكل المنتخبات الكبيرة تشكيلتها شبه ثابتة، ومن تابع مباريات منتخبنا يجد أن المدرب أجرى تغييرات في تشكيلة اللعب وفق ظروف كل مباراة، ودائماً يختار اللاعب الأفضل والمناسب لظروف كل مباراة بصرف النظر عن الإسم.

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