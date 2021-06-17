23 لاعباً في قائمة منتخبنا للشباب للمشاركة في بطولة كأس العرب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تُغادر بعثة منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003 غداً الجمعة إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم للفترة من 20 يونيو إلى 6 يوليو المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

وتضم بعثة منتخبنا 23 لاعباً هم: سلطان عادل محمد «اتحاد كلباء» مبارك بني زامه، محمد أحمد اليماحي، محمد عبد الله الوافي «الجزيرة» خالد توحيد محمد، علي طاهر إبراهيم، ضاري فهد المازم «الشارقة»، إبراهيم حسن النوبي، عبد اللطيف صالح الدوسري، يوسف إبراهيم البلوشي «شباب الأهلي»، حمد عبد الله المقبالي «الفجيرة»، بلال علي الجسمي، حسن عبد الله لنجاوي، أحمد جاسم البلوشي، علي عبد العزيز البلوشي «النصر»، سعيد أحمد العامري، عبد الله أحمد عبد الله، خالد ناصر الجابري، منصور سعيد المنهالي، علي محمد المصعبي، «الوحدة»، عبد الله بدر مرزوق «الوصل» خالد صالح السعدي، عيسى خلفان الحراصي «العين».

واستعد أبيض الشباب للبطولة بإقامة معسكر داخلي بدبي خاض خلاله مجموعة من الحصص التدريبية تحت قيادة المدرب الإسباني فرانك أورتيغا وجهازه المساعد بمتابعة مباشرة من رئيس وأعضاء لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، الذين حرصوا على متابعة التدريبات وحث اللاعبين على تقديم كل ما لديهم خلال هذه البطولة المهمة.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات المغرب، طاجيكستان وجيبوتي، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر، والمجموعة الثالثة السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر، والمجموعة الرابعة تونس واليمن والسعودية وأوزبكستان.

ويفتتح منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب جيبوتي يوم 20 يونيو، ويلتقي في المباراة الثانية مع منتخب طاجيكستان يوم 23، ويواجه منتخب المغرب في المباراة الثالثة والختامية لمرحلة دور المجموعات.

ووفق نظام البطولة يتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي ستُلعب مبارياته يومي 29 و 30 من الشهر الجاري، وتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة إلى الدور نصف النهائي للبطولة, الذي يقام يوم 3 يوليو المقبل، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية المحدد لها يوم 7 يوليو.

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