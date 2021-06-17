أطقم تحكيم إماراتية لإدارة مباريات دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد وبطولة العرب للشباب

المصدر: وام

يشارك طاقم التحكيم الدولي بقيادة محمد عبدالله حسن حكم ساحة، ومحمد أحمد يوسف مساعد أول، وحسن المهري مساعد ثان في إدارة مباريات المجموعتين السادسة والسابعة في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 التي تقام بالعاصمة التايلاندية " بانكوك " خلال الفترة من 22 يونيو إلى 12 يوليو المقبل وذلك بتكليف من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما يشارك الحكمان الدوليان سلطان محمد صالح حكم ساحة، وعلي راشد النعيمي مساعد أول في إدارة مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما التي تقام بالعاصمة المصرية "القاهرة" خلال الفترة من 20 يونيو إلى 6 يوليو المقبل.

ويشارك أيضا أحمد يعقوب المسؤول الفني للمقيمين والمحاضرين بإدارة الحكام باتحاد الكرة، بصفته مقيم حكام مباريات المجموعة العاشرة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي التي تستضيفها مدينة هونغ كونغ الصينية في الفترة من 13 إلى 29 الشهر الجاري.

كما تم اختيار الحكم المساعد الدولي أحمد الراشدي ضمن حكام مباريات المجموعة العاشرة ببطولة دوري أبطال آسيا التي تستضيفها مدينة بوراريوم التايلاندية في الفترة من 24 يونيو إلى 9 يوليو.

ورشحت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولي السابق يعقوب الحمادي عضو اللجنة، والحكم المساعد الدولي جاسم آل علي للمشاركة في دورة إعداد محاضري الحكام التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 22 الشهر الجاري وينظمها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وكلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكم الساحة الدولي عمر آل علي بإدارة مباريات المجموعتين الثامنة والتاسعة بدوري أبطال آسيا التي تقام بالعاصمة الأوزبكية " طشقند " خلال الفترة من 25 يونيو إلى 11 يوليو المقبل، بينما يشارك خالد الدوخي المدير الفني بإدارة الحكام بصفته مقيم حكام مباريات المجموعتين ذاتهما.

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