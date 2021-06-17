المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتبر ياسر سالم مدير منتخبنا الوطني، أن قرار التعاقد مع الهولندي مارفيك لتدريب «الأبيض»، كان صائباً وموفقاً من قبل اتحاد الكرة، وأشاد بروح اللاعبين وإصرارهم على القتال، وتحقيق الانتصارات في مباريات الدور الثاني الأربع، من تصفيات المجموعة السابعة الآسيوية.

وقال: الإصرار على الفوز والتأهل، كان حال لاعبي المنتخب خلال الفترة الماضية، واللاعبون كانوا حريصين على القتال على التأهل، وبذلوا الكثير من الجهد والتضحيات، بخوضهم التصفيات الآسيوية دون راحة، وبعد موسم طويل وشاق، ولا ننسى لاعبي الشارقة والوحدة وشباب الأهلي، والذين خاضوا 6 مباريات في 14 يوماً بدوري أبطال آسيا.

وأضاف: يجب أن نعد العدة من الآن للمرحلة المقبلة الأصعب، لأنه لم يعد هناك منتخب أسهل، وهناك أمور كثيرة تخطيناها بعزيمة الرجال في تصفيات المجموعة السابعة، ولا ننسي كل أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي، والذين بذلوا جهوداً جبارة لتجهيز اللاعبين لخوض 4 مباريات في فترة قصيرة، وكان هناك تصاعد، وحققنا الانتصارات المطلوبة.

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