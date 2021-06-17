نجوم «الأبيض»: أنجزنا الوعد وجاهزون لتحقيق حلم المونديال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

احتفل نجوم «الأبيض» بعد تحقيقهم الوعد بتصدر المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية أول من أمس، بعد الفوز على منتخب فيتنام ٣-٢، ومؤكدين في الوقت نفسه أنهم جاهزون لتحقيق حلم التأهل إلى مونديال 2022 بعد الوصول إلى المرحلة الثالثة الحاسمة.

وأعرب علي سالمين لاعب المنتخب الوطني، عن سعادته بتأهل «الأبيض» إلى المرحلة الثالثة الحاسمة، وتمنى مواصلة الأداء بنفس القوة والعزيمة وصولاً إلى المونديال.

خطوة مهمة

وقال: «الحمدلله حققنا ما وعدنا به جمهورنا، قطعنا خطوة مهمة وتبقى الأهم، ولم يكن الأمر سهلاً، والمهم أننا وصلنا إلى المرحلة الحاسمة، وسعداء بما حققناه، ونسعى من أجل تحقيق حلم التأهل للمونديال».

وكان سالمين، قد اختير رجل مباراة منتخبنا وفيتنام أول من أمس، بعدما قدم أداءً قوياً، وسجل الهدف الأول، والذي كان مفتاح الفوز.

حسابات

من ناحيته أوضح محمود خميس لاعب المنتخب الوطني، أن «الأبيض» حقق وعده، وتأهل إلى مرحلة الحسم، وقال: «قدرنا على إسعاد شعب الإمارات وجماهيره، بتحقيق الجزء الأول من الهدف المنشود بالوصول إلى نهائيات كأس العالم».

وأضاف: «اللاعبون والجمهور لم يقصروا، وتمكنا من الصعود إلى المرحلة الحاسمة، والتصفيات المقبلة سيكون لها حسابات أخرى».

شكر

بينما توجه خالد عيسى حارس مرمى المنتخب الوطني، بالشكر إلى الجماهير الإماراتية على مساندتها ودعمها الدائم لـ«الأبيض» في المباريات الأربع الأخيرة من تصفيات المجموعة السابعة الآسيوية، وقال: «ونبارك للقيادة الرشيدة وجمهور الإمارات، والذي كان داعماً ومسانداً لنا وكان الدور كبيراً في تحقيق النقاط الـ 12 المطلوبة».

أما ماجد حسن فقال: أبارك للجميع هذا الإنجاز، وأشكر اتحاد الكرة الإماراتي على جهوده مع الفريق طوال الفترة الماضية حتى تحقق الهدف الأول من التصفيات، رغم الضغوط، وفي مقدمتها ضرورة الفوز بالمباريات الأربع للدور الثاني للمجموعة السابعة.

ثقة

وأوضح: «دخلنا الدور الثاني للمجموعة السابعة، ونحن نحتل المركز الرابع، وقدرنا على تحقيق أربعة انتصارات، عززت من ثقتنا بالنفس، قبل الاستعداد لخوض المرحلة الحاسمة، والتي ستكون أصعب، ولكن تفكيرنا وتعاملنا مع التصفيات سيكون خطوة بخطوة، ونحن قادرون على العمل وتحقيق الهدف الأكبر، وتمثيل الإمارات التمثيل المشرف».

درس مهم

فيما اعتبر بندر الأحبابي أن ما حدث في الدقائق الأخيرة من مباراتنا مع منتخب فيتنام، درس مهم لـ «الأبيض»، قبل خوض التصفيات الحاسمة، وقال: نحن تعاملنا مع كل مباراة في الدور الثاني للمجموعة السابعة، على إنها نهائي خاص، واللاعبون لم يقصروا، وكل ما طلبه المدرب نفذناه، والآن يجب أن ننسى ما تحقق، ونفكر في المستقبل، وهو الأكثر صعوبة، لأننا إذا لم نفعل شيئاً في المرحلة المقبلة، فكأننا لم نفعل شيئاً في المرحلة الحالية.

اعتراف

وعن الدقائق الأخيرة من مباراتنا مع فيتنام، وتلقينا هدفين، قال:أنهينا المباراة في الدقيقة 60، بعد تقدمنا بثلاثة أهداف نظيفة، ونحن من صعبنا المباراة على أنفسنا بعد تراخينا في الدقائق الأخيرة، لنتلقى هدفين لا داعي لهم، وهو أمر يمكننا التعلم منه لتجنبه مستقبلاً.

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