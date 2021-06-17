راشد النعيمي: المرحلة المقبلة تتطلب عملاً أكبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة أن انتقال الأبيض من المركز الرابع إلى الأول في المجموعة السابعة أمر يدل على تطوره، وقدرته على تحقيق أهدافه بالعمل الجيد والتحضير المناسب، مشيراً إلى أن تحقيق الهدف المرحلي والوصول إلى التصفيات الحاسمة للمونديال أمر إيجابي يدعو للتفاؤل، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً أكبر وجهداً أعظم.

وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن اتحاد الكرة سيعمل كل ما في وسعه من أجل إعداد المنتخب بالصورة المناسبة التي تليق بالتحديات الجديدة التي يواجهها في التصفيات الحاسمة، داعياً الجميع إلى التعاون وشد أزر المنتخب .

تكريم

من ناحية أخرى كرّم الشيخ راشد النعيمي، المصور عيسى البلوشي، على هامش مباراة المنتخب الوطني الأول ونظيره الفيتنامي، وبالتوقيع على صورة احتفالية عرضها عليه المصور.

وكان الشيخ راشد النعيمي ، قد شكر وسائل الإعلام وممثليها، على دورهم الداعم للمنتخب الوطني في تصفيات المجموعة السابعة الآسيوية، وطالبهم بالمزيد من الدعم والمساندة حتى تحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم 2022.

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