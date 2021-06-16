الظفرة يمدد عقد الأرجنتيني بيدرو 3 سنوات

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

تعاقد الظفرة مع الأرجنتيني بيدرو جافير لمدة 3 سنوات في فئة اللاعب المقيم، بتوصية من محمد قويض المستشار الفني للنادي، بعد مشاركة بيدرو في الموسم الأخير مع الفريق معارا من نادي الوحدة الذي أكمل معه فترة قيده لينضم إلى فارس الظفرة في صفقة إنتقال حر.

وتألق بيدرو "20 عاما" خلال الجولات الأخيرة من الدوري التي نال فيها فرصة المشاركة ليفاجئ الجميع بتميزه مستواه الذي نال به إشادة الجهازين الفني والإداري بعد أن حوله المدرب محمد قويض من خانة الهجوم التي كان ينشط فيها إلى الظهير الأيسر والتي برع فيها خلال 5 جولات بمجموع دقائق لعب 441 دقيقة

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