حديد.. «عهد جديد» مع «النسور»

المصدر: (خورفكان - محمد فضل)

في حكاية عودة اللاعب المتألق فهد حديد «28 عاماً» لنسور خورفكان من جديد تفاصيل خاصة يعلمها أولئك الذين سعوا لاستعادة خدمات اللاعب بعد موسم من التألق مع الزعيم العيناوي الموسم الماضي، ونجحوا في ذلك رغم المنافسة الكبيرة للفوز بصفقة اللاعب في ظل المستوى المتميز الذي ظهر به مع العين في الموسم الماضي إذ خاض مع الفريق 18 مباراة في الموسم الأخير وسجل هدفين.

الثقة بقدرة اللاعب - الذي لقبه الأسطورة الأرجنتينية مارادونا بميسي الإمارات - كانت منبع فكرة عودته في عهد جديد إلى النسور ليواصل رحلة التميز ويحقق الإضافة المطلوبة التي ينتظرها جمهور خورفكان وجهازه الفني بقيادة البرازيلي كايو زاناردي، ويتوقع أن تكون له بصمة ممتازة في إعادة التوازن لنسور خورفكان وذلك على مستوى صناعة اللعب مع بقية لاعبي الفريق الذين تعول عليهم إدارة النادي لتأكيد جدارته في البقاء مع الكبار والمضي بعيداً في الموسم الكروي الجديد. رغبة اللاعب الكبيرة في ارتداء ألوان منتخبنا الوطني دافع إضافي شجع إدارة النسور على السعي للتعاقد مجدداً مع حديد وهي تثق بقدرته على تحقيق هذا الحلم الذي يحتاج إلى الكثير من البذل والعطاء.

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