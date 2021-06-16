خلفان مبارك.. صانع أفراح الجزيرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

وضع خلفان مبارك لاعب وسط الجزيرة وصانع أفراحه، بصمته في تتويج فريقه بلقب بطولة دوري الخليج العربي في النسخة الأخيرة من خلال تواجده المستمر في تشكيلة الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للفريق والمستوى المتميز الذي ظل يقدمه في جميع المباريات الشيء الذي أضاف الكثير إلى قوة الفريق الهجومية ومنحه الأفضلية في عملية الاستحواذ والضغط على المنافس واختراقه سواء بالمراوغة أو التمريرات المتقنة ولمساته الكروية الذكية التي أشتهر بها.

وساهم خلفان مبارك البالغ من العمر 26 عاماً في 15 هدفاً ببطولة الدوري الأخيرة من مجموع 65 هدفاً أحرزها فريقه وذلك بهز شباك المنافسين بعدد 5 أهداف، وصناعته 10 أهداف، ما يؤكد دوره الإيجابي وتأثيره الكبير في بلوغ «فخر أبوظبي» لمنصات التتويج واسترداد لقب بطولة الدوري من جديد.

تألّق متوقّع

ولم يكن تألق خلفان مبارك مستغرباً في الموسم الأخير نتيجة موهبته العالية التي أهلته للظهور بدوري المحترفين لأول مرة خلال موسم 2012 - 2013 على الرغم من أن عمره حينها كان 17 عاماً فقط، لكنها كانت مشاركة واحدة أتبعها بالظهور في 3 مباريات بالموسم التالي مباشرة وفي موسم 2014 - 2015 بدأت موهبته في الظهور الحقيقي من خلال مشاركته في 10 مباريات لتكون بعدها انطلاقته كلاعب مؤثر قبل أن يكمل العشرين عاماً، مواصلاً بعدها رحلة التألق والصعود إلى القمة خاصة بعد أن ساهم في نيل «فخر أبوظبي» لقب بطولة الدوري للمرة الثانية في تاريخ النادي قبل 5 سنوات.

وينتظر الهولندي مارسيل كايزر من صانع ألعاب فريقه الكثير بعد أن نضجت تجربته في الملاعب وأصبح يتمتع بخبرة كافية، ليكون لاعباً بارزاً ومؤثراً خلال مسيرة «فخر أبوظبي» في سنواته المقبلة وسط دعم كبير من جمهور النادي الذي يحترم موهبة لاعبه صاحب الإبداع الكروي المتفرد.

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