«سوّاها الأبيض» منتخبنا يعبر إلى التصفيات النهائية للمونديال

المصدر: دبي - العوضي النمر

نجح «الأبيض» في تحقيق التأهل إلى المرحلة الثالثة النهائية من تصفيات مونديال 2022، بعد أن انتزع صدارة المجموعة السابعة بفوزه على فيتنام 3-2، مساء أمس على ملعب نادي الوصل، حيث رفع رصيده إلى 18 نقطة وبقي المنتخب الفيتنامي عند 17 نقطة، وتأهل ضمن أفضل الفرق التي حققت المركز الثاني.

ظهر الأبيض بمستوى طيب خلال المباراة، حيث سيطر على مجريات الشوط الأول بالكامل، وضغط بشكل مكثف وأرهق المنتخب الفيتنامي من خلال الكرات العرضية والطويلة، ونجح علي سالمين في تسجيل الهدف الأول للأبيض بعد 32 دقيقة، وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 40 من ضربة جزاء بعد أن عرقل حارس فيتنام اللاعب خليل إبراهيم. وفي الشوط الثاني واصل الأبيض هجومه المكثف ونجح محمود خميس في إضافة الهدف الثالث ق50، وتراجع أداء منتخبنا بشكل كبير مما منح الأفضلية لفيتنام فسجل هدفين عن طريق تيم لين ق 85، ومين يوتغ في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكشف الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة عقب المباراة أن الامارات تعتزم طلب تنظيم مباريات المرحلة الحاسمة من التصفيات.

وسيجري الاتحاد الآسيوي قرعة المرحلة الثالثة من التصفيات يوم 24 الجاري بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وسيتم تصنيف المنتخبات الـ 12 المتأهلة لهذا الدور، لستة مستويات بناء على آخر تصنيف للفيفا في مايو الماضي، وتقسم المنتخبات إلى مجموعتين، وسيتم تحديد آلية إقامة المباريات ومواعيدها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

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