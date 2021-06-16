النصر يوافق على إعارة أوناه للعروبة

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

وافق النصر على إعارة لاعبه النيجيري المقيم شوكويبوكا أوناه «21 عاماً» الذي يشغل مركز الجناح الأيسر لنادي العروبة الصاعد لدوري المحترفين.

وكان النصر تعاقد مع أوناه في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2019 - 2020 قادماً من نادي بلدية المحلة المصري، وتم قيده ضمن فئة المقيمين وشارك في 15 مباراة مع فريق تحت 21 عاماً في الموسم الماضي ومباراة واحدة مع الفريق الأول. وانضم أوناه إلى قائمة المغادرين في النصر التي تضم حتى الآن جاسم يعقوب وإبراهيم عيسى وحسين عبد الله وطارق نوفاييس.

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