محمد صلاح ومارسيلو يستمتعان بصيف دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

انضم النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول والنجم البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد إلى قائمة النجوم العالميين الذين اختاروا الاستمتاع بقضاء إجازاتهم الصيفية بدبي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحمد صلاح وهو يحتفل بعيد ميلاده الـ 29 بدبي، أمس، بحضور عائلته وبعض أصدقائه.

واعتاد النجم المصري على زيارة دبي رفقة عائلته في مناسبات عدة طيلة العام أثناء توقف مباريات الدوري الإنجليزي من أجل نيل قسط من الراحة والاستمتاع بالدفء والهدوء.

من جهته، نشر مارسيلو نجم النادي الملكي بعض الصور على حسابه في «إنستغرام» وهو يقضي إجازته الصيفية رفقة عائلته بدبي.

وحصد فيديو لمارسيلو وهو في ضيافة الشيف بوراك بمطعمه الشهير في دبي على أكثر من 12.7 مليون مشاهدة وعلى 1.8 مليون إعجاب منذ أن نشره الشيف بوراك على حسابه في «إنستغرام» الأحد الماضي.

ويرتبط مارسيلو، بعقد مع ريال مدريد حتى الصيف المقبل، وانتشرت عدة تقارير حول وضعه في قائمة اللاعبين الراحلين عن الميرينغى.

وبنهاية الموسم الكروي الحالي، توافد العديد من نجوم الرياضة العالمية إلى «دانة الدنيا» لقضاء عطلة هادئة ضمن بيئة صحية آمنة أو الخضوع لفترة نقاهة والإعداد للموسم الجديد.

ومن بين هؤلاء نجم كرة القدم البرازيلية، وأحد أبرز اللاعبين التاريخيين سابقاً في منتخب السامبا ونادي برشلونة، رونالدينيو، المتواجد في دبي منذ بداية الشهر الماضي، إضافة إلى الإسباني ايكر كاسياس والبرتغالي روي كوستا وغيرهم.

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