راشد بن حميد: لدينا النية لاستضافة التصفيات الحاسمة للمونديال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، بفوز منتخبنا الوطني الأول على منتخب فيتنام 3-2 مساء اليوم، وتأهله إلى المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال عقب المباراة: "قدم لاعبو الإمارات كل جهدهم خلال المباراة، وكان منتخبنا خصم صعب لكل منتخبات المجموعة السابعة، والحمد لله تصدر مجموعته بكل جدارة، ونتمنى الاستمرار بنفس المستوى العالي في المرحلة المقبلة الحاسمة من التصفيات".

وأضاف: "أنا راضٍ كل الرضا على خطط وعمل مارفيك خلال المرحلة الماضية، وأشكر الجمهور على مساندته وحضوره لدعم منتخبنا الوطني، ولدينا النية للتقدم بالمشاركة في استضافة المرحلة الحاسمة من التصفيات، بعد نجاحنا في استضافة مباريات المجموعة السابعة، ووسط إجراءات احترازية ناجحة، وبدون أي حالة إصابة كورونا واحدة في جميع الوفود المشاركة".

واختتم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، مؤكداً ان برنامج مباريات المسابقات المحلية، سيتم وضعه بما يخدم مصلحة المنتخب الوطني أولاً، وقال: "كل الجهود والدعم سيتم توفيرها لخدمة منتخبنا الوطني، وأتمنى أن نسعد جميعاً بالوصول إلى نهائيات كأس العالم المقبلة".

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