بفوز مثير على فيتنام.. "الأبيض" الإماراتي يتأهل للتصفيات النهائية للمونديال

المصدر: دبي- العوضي النمر تصوير سالم خميس

نجح منتخبنا الوطني الأول في تحقيق انجاز كبير بالتأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة الي مونديال 2022، بعد أن انتزع صدارة المجموعة السابعة بفوزه على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب نادي الوصل في اليوم الأخير للتصفيات الآسيوية المشتركة، حيث رفع الأبيض رصيده إلى 18 نقطة وبقي فيتنام عند 17 نقطة وتأهل من ضمن أفضل الفرق التي حققت المركز الثاني، وبذلك أوفي الأبيض بالعهد وأسعد جماهيره.

وسيجري الاتحاد الآسيوي قرعة المرحلة الثالثة من التصفيات يوم 24 الجاري بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وسيتم تصنيف المنتخبات الـ 12 المتأهلة لهذا الدور، لستة مستويات بناء على آخر تصنيف للفيفا في مايو الماضي، وتقسم الفريق إلى مجموعتين، وسيتم تحديد آلية إقامة المباريات ومواعيدها بشكل رسمي خلال الايام المقبلة.

ظهر الأبيض بمستوي طيب خلال المباراة، حيث سيطر على مجريات الشوط الأول بالكامل، حيث ضغط بشكل مكثف وأرهق الفريق الفيتنامي من خلال الكرات العرضية والطويلة، ونجح علي سالمين في سجل الهدف الأول للأبيض بعد 32 دقيقة، وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 40 من ضربة جزاء بعد عرقل حارس فيتنام اللاعب خليل إبراهيم.

وفي الشوط الثاني واصل الأبيض هجومه المكثف ونجح محمود خميس في إضافة الهدف الثالث ق50، وهبط أداء الأبيض بشكل كبير مما منح الأفضلية لفيتنام فسجل هدفين عن طريق تيم لين ق 85، ومين يوتغ في الوقت المحتسب بدل الضائع، وليثبت الأبيض تفوقه واحقيته بالتأهل بعد أن ظهر بمستوي متميز خلال منافسات الدور الثاني للتصفيات وحصد 12 نقطة من مبارياته الأربعة.

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