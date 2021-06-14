رونالدينيو يشارك في معرض رياضة الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعقد اللجنة المنظمة لمعرض رياضة الإمارات في 50 عاماً مؤتمراً صحفياً في الثانية عشرة ظهراً اليوم بمركز دبي التجاري العالمي (قاعة أبوظبي) بدبي للإعلان عن مشاركة النجم البرازيلي العالمي رونالدينيو في معرض الإمارات في 50 عاماً والذي تنظمه شركة بي بي للخدمات الرياضية في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر القادم بمناسبة احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي.

يحضر المؤتمر النجم البرازيلي الذي سيستعرض مسيرته في الملاعب العالمية إلى جانب عرض فانيلاته مع منتخب السامبا ونادي برشلونة الإسباني تمهيداً لعرضها في المكان المخصص لنجوم الرياضة في العالم.

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