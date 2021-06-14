مارفيك: الأبيض جاهز للتحدي أمام فيتنام

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات جهوزية المنتخب لمواجهة التحدي أمام فيتنام، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، فيما وصف المباراة بالصعبة.

وأوضح فان مارفيك في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة مساء اليوم، حينما حضرت في المؤتمر الصحفي الأول في هذه القاعة ذكرت بالقول أننا لدينا مهمة واحدة وهي الفوز في جميع المباريات الأربع التي نخوضها في التصفيات، وحتى الآن حققنا الفوز ثلاث مرات، وتبقت لنا مهمة واحدة أمام المنتخب الفيتنامي وأتمنى أن نحقق الفوز بها، ونستكمل سلسلة الانتصارات وصولاً لتحقيق هدفنا وهو العبور للمرحلة الثالثة لتصفيات مونديال 2022.

وأضاف، في المباراة السابقة خسرنا أمام فيتنام بهانوي بهدف واحد، بسبب سوء الحظ، علماً بأننا لعبنا أكثر من ساعة بـ10 لاعبين، بعد طرد المدافع خليفة الحمادي، وما أود أن أشير إليه هو أن اللاعبين الحاليين لمنتخب الإمارات أقوى من السابق، وكذلك المنتخب اختلف كثيراً عما كان في الذهاب، ونحن في وضعية جيدة من التحضيرات وجاهزون للتحدي أمام منافسنا غداً.

وحول الضغوط التي تقع على اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة غد باعتبارها المواجهة الحاسمة لصدارة المجموعة السابعة ذكر مارفيك، الضغوط بالنسبة لي أمر إيجابي، واستشعر بأن هناك ضغطاً على اللاعبين ولكني أراه ضغطاً إيجابياً، يجعل دافعهم لتحقيق الفوز في مباراة غد أعلى.

وأشار مارفيك إلى أن الذي يهمه في مواجهة فيتنام هو تحقيق الفوز، وليس عدد الأهداف مبيناً ما يهمني باختصار هو أن نفوز فقط على فيتنام، ولكن عدد الأهداف لا يشغل بالي.

بدوره، أكد علي سالمين لاعب منتخب الإمارات، جهوزيتهم لخوض التحدي أمام فيتنام غداً، مشيراً إلى أن كل اللاعبين في حالة عالية من الاستعداد المعنوي والنفسي للمباراة، مشيداً بالدعم الجماهيري الذي وجده الأبيض طوال المباريات التي لعبها حتى الآن في التصفيات الآسيوية.

وقال سالمين الحضور الجماهيري الكبير، بعث فينا الحماس والطاقة الإيجابية ويحفزنا مجدداً في مباراة فيتنام لتحقيق هدفنا وهو الفوز بها حتى نستكمل سلسلة انتصاراتنا المتتالية في التصفيات والانتقال للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022.

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