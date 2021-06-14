جاسم يعقوب يقترب من مغادرة النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

اقترب جاسم يعقوب لاعب خط الوسط من مغادرة فريقه النصر بعد تلقّيه عرضين رسميين من ناديي عجمان وخورفكان للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وعلم «البيان الرياضي» أن إدارة النصر وافقت على انتقال اللاعب لأحد الفريقين في انتظار حسم الأمر بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وظهر جاسم يعقوب (24 عاما) في تشكيلة النصر في 103 مباريات في مسابقة دوري الخليج العربي منذ صعوده للفريق الأول على يد المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش في موسم 2014-2015 وبالرغم من مشاركته في 5 مباريات فقط خلال الموسم المنتهي إلا أنه يعدّ أحد المواهب الصاعدة في صفوف العميد وسبق أن لعب للمنتخب الوطني والمنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب وسيشكل انتقاله مكسباً لأي فريق يوقع له.

وبالإضافة إلى جاسم يعقوب، وافقت إدارة النصر وبعد التشاور مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز على مغادرة الثنائي حسين عبد الله واللاعب المقيم طارق نوفاييس بنظام الإعارة أو عبر الانتقال النهائي وسيتم حسم وجهتهما المقبلة بناء على نوعية العروض المقدمة إليهما. وبذلك تتسع قائمة المغادرين في النصر بنهاية الموسم إلى 4 لاعبين حتى الآن، هم جاسم يعقوب وحسين عبد الله وطارق نوفاييس وحارس المرمى إبراهيم عيسى الذي انتقل رسمياً إلى الوصل.

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