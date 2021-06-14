متطوعو «الروح الإيجابية» يشاركون في تنظيم المباريات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك متطوعو مبادرة «الروح الإيجابية» بشرطة دبي، في فعاليات تنظيم مباريات مجموعة المنتخب الوطني (المجموعة G) ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي أقيمت باستاد زعبيل في نادي الوصل، واستاد آل مكتوم بنادي النصر.

وأثنى العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي على جهود المتطوعين الذين ساهموا إلى جانب كل الشركاء الاستراتيجيين في فعاليات تنظيم المباريات، ومتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المُطبقة للجمهور المشاركة في متابعة المباريات.

كما أشاد مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بجهود المتطوعين الذين عملوا أيضاً على توجيه الجمهور في المدرجات وتأمين عملية الدخول والخروج في استاد زعبيل بنادي الوصل واستاد آل مكتوم بنادي النصر، وتعاونهم مع لجنة تأمين الفعاليات بشرطة دبي. يذكر أن، مبادرة «الروح الإيجابية» أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي في 2017، بهدف الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي والسعادة في الأحياء السكنية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين.

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