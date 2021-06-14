بن هزام يبحث التعاون مع الاتحاد الإندونيسي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

التقى محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، بمقر الاتحاد بالخوانيج أمس، ماييكي ارا بوسبيتا نائب الأمين العام للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، وذلك عقب نهاية مشاركة المنتخب الإندونيسي في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الطيبة التي تربط الاتحاد الإماراتي بالإندونيسي، ومناقشة فرص التعاون بتبادل الخبرات في مختلف المجالات، والسعي لتوقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى مزيد من التنسيق بين الجانبين في المستقبل القريب.

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