الأبيض الشاب جاهز لـ «كأس العرب» بالقاهرة

المصدر: (دبي - العوضي النمر )

يواصل الأبيض الشاب استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة 20 يونيو الجاري وتستمر منافساتها حتى السادس من يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، ومن المقرر أن تغادر البعثة متجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة الخميس المقبل، ومن المقرر أن يبدأ الأبيض أولى مبارياته بملاقاة طاجيكستان الأربعاء 23 يونيو الجاري.

من جانب آخر، وقع اختيار الاتحاد العربي لكرة القدم على اللواء «م» غانم أحمد غانم لتولي مهمة رئيس اللجنة المنظفة لبطولة.

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