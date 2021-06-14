«الأبيض» يستعد لموقعة فيتنام بـ«الوصفة الثلاثية»

المصدر: دبي- العوضي النمر

يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، استعداداته اليوم، لمواجهة فيتنام غداً، على ملعب استاد الوصل في دبي، في آخر مباريات الدور الثاني للمجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، حيث يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته، واقتناص الصدارة، للتأهل إلى المرحلة الثالثة من تصفيات مونديال 2022، بعد أن ضمن التأهل إلى كأس آسيا 2023، وشدد الجهاز الفني، بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك، على ضرورة التزام اللاعبين بـ «الوصفة الثلاثية»، حيث الهدوء، التركيز، حسن استغلال الفرص، من أجل تحقيق الفوز خلال المباراة، التي تشتهر بأنها مباراة الفرصة الواحدة، حيث لا بديل عن تحقيق الفوز.

لمسات

ويضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على خطة وتشكيلة اللعب، خلال المران الأخير الليلة، سعياً لمواصلة الانتصارات، بعد الفوز الغالي الذي حققه الفريق علي ماليزيا بأربعة أهداف دون مقابل، وعلى تايلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى إندونيسيا بخمسة أهداف لهدف، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 15 نقطة، يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة، بعد فيتنام المتصدر برصيد 17 نقطة، ومن هنا، تأتي أهمية المباراة في صراع التأهل للدور الأخير من التصفيات.

سعي

وأكد علي مبخوت هداف المنتخب الوطني، قائلاً: إننا نسعى لمواصلة انتصاراتنا، وتخطي آخر محطة من محطات المرحلة الحالية من التصفيات، بعد أن حققنا الانتصار تلو الانتصار، وهو المهم في تلك التصفيات الآسيوية، ونتمنى الاستمرارية بالفوز في المباراة الغد أمام فيتنام، حيث لا نملك سوى تحقيق الفوز، حتى نسعد جماهيرنا التي تحضر وتدعم الفريق بقوة خلال المباريات.

فيما شدد ماجد حسن لاعب خط الوسط، على عزم لاعبينا على حسم المركز الأول في المجموعة السابعة، وأكد أن باقي خطوة على فرحة جماهير الإمارات. وقال: لدينا تعليمات من الجهاز الفني، باحترام المنافس في جميع المباريات، وهو ما حدث بالفعل أمام منتخبي ماليزيا وتايلاند، وكررنا الأمر في مباراتنا أمام إندونيسيا، وهو ما ساعدنا على الضغط المستمر على المنافس، وتسجيل 5 أهداف.

نجاح

من جهته، أوضح المدافع محمود خميس، أن الفريق أمام هدف واحد، وهو تحقيق الفوز في جميع مبارياتنا بالتصفيات الحالية، وهو الأمر الذي تحقق حتى الآن بنجاح. وأضاف مدافع منتخبنا الوطني: نحن نعمل كفريق عمل واحد، والفوز يحسب للفريق كاملاً، والحمد لله، أننا حققنا الفوز خلال المباريات الثلاث الماضية، ونفكر الآن في مباراة الغد، والتي ستكون لها حسابات أخرى، لأننا تعاملنا مع التصفيات خطوة بخطوة.

بدوره، أعرب كايو، عن سعادته بالانتصارات التي يحققها «الأبيض» حتى الآن، وقال: لقد قطعنا 3 خطوات بنجاح، وباقي خطوة أخيرة، ونأمل أن نتجاوزها بنجاح أيضاً، لنعتلي الصدارة، ونتأهل إلى الجولة الحاسمة الأخيرة، والمؤهلة إلى المونديال.

اجتماع فني

يُعقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي الاجتماع الفني الخاص بمباريات اليوم الأخير للمجموعة السابعة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام غداً، حيث يواجه منتخبنا الوطني نظيره فيتنام باستاد زعبيل بنادي الوصل الساعة 8:45 مساء، فيما يلتقي في ذات التوقيت منتخبي تايلاند وماليزيا في استاد آل مكتوم بنادي النصر.

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