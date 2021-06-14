محمد بن هزام: لاعبونا يدركون مسؤوليتهم وحجم التحدي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عبّر محمد بن هزام الظاهري أمين عام اتحاد كرة القدم، عن سعادته بمواصلة الأبيض تحقيق الفوز على فيتنام في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المشتركة، حيث أصبح على بعد خطوة من اعتلاء صدارة المجموعة السابعة، وقال بن هزام: ثقتنا كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، ونعلم أنهم يدركون حجم مسؤولياتهم، والتحدي خلال تلك المهمة الوطنية، خصوصاً أنهم رفعوا شعار الفوز في كل اللقاءات.

وقال أمين عام اتحاد الكرة: لاعبونا قادرون على التحدي، ومواصلة تحقيق الفوز خلال مباراة الغد أمام فيتنام، خاصة أن المنافس من المنتخبات الجيدة، ويتصدر المجموعة، ونؤكد للاعبين مجدداً، أن الوسط الرياضي والجمهور كله خلفهم، وأن قدراتهم كلاعبين، وخبرات الجهاز الفني، بقيادة فان مارفيك، تبعث على التفاؤل والثقة.

وفي ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة، أكد الظاهري أن كل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بالتصفيات، في كافة الجوانب، التنظيمية والإدارية والتنسيقية، وفي إجراءات طرح تذاكر حضور المباراة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، موجهاً الشكر إلى كافة الشركاء والداعمين لاتحاد الكرة في التنظيم والاستضافة، مبيناً أن انطباعات الاتحاد الآسيوي والبعثات الموجودة بالإمارات إيجابية، ووجّه أمين عام اتحاد الكرة، الشكر إلى جماهير الإمارات، التي دعمت الفريق في المدرجات، ونحن نعتبرهم اللاعب رقم واحد، وأوضح أن التذاكر متوافرة على الموقع الإلكتروني «بلاتينيوم».

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