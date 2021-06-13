«مبخوت» يحطم العديد من الأرقام

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قبل جولة واحدة على نهاية التصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، نجح علي مبخوت مهاجم منتخبنا الوطني، في تحطيم العديد من الأرقام، والوصول إلى تصنيف عالمي جديد.

وتمكن مبخوت، بهدفيه في مرمى إندونيسيا، من أن يصبح أفضل هداف لمنتخبنا في تصفيات كأس العالم بـ 19هدفاً، وبفارق هدف عن أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي، وتصدر قائمة هدافي تصفيات آسيا الحالية برصيد 10 أهداف. كما وصل إلى المركز الثامن في تاريخ هدافي العالم الدوليين برصيد 75 هدفاً دولياً، والمركز الثاني على هدافي العالم من اللاعبين الحاليين.

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