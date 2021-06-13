مارفيك: أثق في قدرات وإمكانات اللاعبين

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني، ثقته في قدرات وإمكانات اللاعبين على تحقيق الفوز على فيتنام، بعد غد الثلاثاء، في ختام تصفيات المجموعة السابعة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، وحسم بطاقة التأهل عن المجموعة لصالحهم.وقال مارفيك في المؤتمر الصحافي، عقب الفوز على إندونيسيا بخمسة أهداف دون مقابل، أنا سعيد بالنتيجة الكبيرة، لكني لست راضياً عن بعض فترات المباراة، خاصة في ظل التراخي الذي ظهر في نهاية الشوط الأول من زمن المباراة، والثقة الزائدة من اللاعبين.



وأضاف: لقد تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين، عن ضرورة بناء الثقة، والعودة في الشوط الثاني، لتقديم الأداء القوي المعروف عنهم، والسعي لإنهاء المباراة تماماً بالفوز، وبالفعل، ظهر اللاعبون بمستوى طيب خلال الشوط الثاني، وأدوا مباراة كبيرة، وحققوا فوزاً خماسياً.



هدف



وفي ما يتعلق بالثقة الزائدة التي ظهرت على الفريق خلال مباراة إندونيسيا، قال: أتحدث دائماً مع اللاعبين عن الثقة الزائدة، وإمكانية أن تكون سلاحاً ذا حدين، إذا لم يتم التعامل معها بحذر، ولكني أثق بشدة في اللاعبين، وأنهم قادرون على الظهور الأفضل في الجولة المقبلة، خاصة ونحن نعرف جيداً أن فيتنام من أصعب فرق المجموعة السابعة.

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