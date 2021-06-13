راشد بن حميد: أداء «الأبيض» يرفع الرأس

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، سعادته بالفوز بخمسة أهداف نظيفة على منتخب إندونيسيا، مساء أول من أمس، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات المجموعة السابعة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023. وقال: المنتخب أدى مباراة قوية، وقدم أداءً يرفع رأس كل إماراتي، ويدعو إلى الفخر بأن هذا منتخب بلاده، ويلعب بمستوى متميز، ولديه مستقبل واعد في المباريات المقبلة.



وواصل: أنا متفائل بأننا نمشي على الطريق الصحيح، ونملك رجالاً أدوا واجبهم بكل احتراف وإيجابية، وأطالب الشباب بالاستمرارية، ومواصلة الأداء الطيب المفرح لكل الإماراتيين، والمقيمين على أرضها.

وأضاف: المنتخب يعطي ثقة للمشاهد، بأن هناك انسجاماً كبيراً ومهارات فنية راقية، وأن هناك تخطيطاً لمستقبل أفضل وجميل، بلوحة رائعة للكرة على أرض الملعب، وتخطيط من جهاز فني ولاعبين، وشراكة لتمثيل دولة الإمارات خير تمثيل، والمباراة المقبلة قوية وحاسمة، ولا نستهين بأي خصم، والفوز يعطي دافع، ولكن لا يعطي فرصة للتكاسل، وإن شاء الله مستمرون بالنتائج الإيجابية.



تأهل



على جانب أخر، تحول حسم بطاقة التأهل إلى مونديال 2022 عن المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة، إلى جولة بعد غد الثلاثاء، بين منتخبنا الوطني «الأبيض» ونظيره الفيتنامي، الذي يتصدر قمة المجموعة برصيد 17 نقطة، يليه الإمارات برصيد 15 نقطة، وتعتبر المباراة لقاء الفرصة الواحدة للأبيض، حيث لا يملك سوى حظوظ تحقيق الفوز، خاصة في ظل حسابات معقدة لإصحاب أفضل فرق في المركز الثاني، فيما يدخل فيتنام المباراة بفرصتين، الفوز أو التعادل، ليضمن بطاقة التأهل عن المركز الأول.



أفضل ثوانٍ



ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، ومعهم أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني، بعد ضمان قطر الفوز بصدارة المجموعة الخامسة، بختام المرحلة الثالثة من التصفيات، يحتل الأبيض المركز الرابع في صراع حسابات المركز الثاني، حيث يتصدر الترتيب منتخب عمان برصيد 12 نقطة، يليه الصين برصيد 10 نقاط، ويأتي لبنان في الترتيب الثالث برصيد 10 نقاط، ويليه أوزبكستان برصيد 9 نقاط، ثم منتخب الإمارات في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بعد خصم نقاط مباراتي إندونيسيا، متذيل المجموعة، نظراً لانسحاب منتخب كوريا الشمالية، ثم إيران في المركز السادس برصيد 9 نقاط، ويظهر من هذا الترتيب، أن فرص الأبيض ربما تتلاشي في صراع المركز الثاني، في حال جاءت نتيجة مباراته المقبلة أمام فيتنام سلبية.



فوز



وكان منتخبنا الوطني قد حقق فوزاً كبيراً على إندونيسيا بخمسة أهداف دون مقابل «للمرة الثانية»، خلال التصفيات، في مباراته التي أقيمت على ملعب الوصل، مساء أول من أمس، في الجولة الثالثة لمنافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، حيث واجه «الأبيض» فريقاً تكتل بكامل صفوفه في نصف ملعبه، واحتاج منتخبنا إلى 23 دقيقة لفك هذا التكتل، واختراق الشباك، حيث نجح علي مبخوت في استعادة تسجيل الأهداف، محرزاً هدفين، رفع بهما رصيده التهديفي في التصفيات إلى 10 أهداف، فيما سجيل فابيو ليما هدفين، ليرتفع رصيده إلى 5 أهداف، وسجل تيغالي أول أهدافه الرسمية مع الأبيض.



فرحة



شدد ماجد حسن لاعب وسط منتخبنا الوطني، على عزم لاعبينا على حسم المركز الأول في المجموعة السابعة، مؤكداً أن الباقي خطوة على فرحة جماهير الإمارات. وقال: «لدينا تعليمات من الجهاز الفني باحترام المنافس في جميع المباريات، وهو ما حدث بالفعل أمام ماليزيا وتايلاند، وكررنا الأمر في مباراتنا أمام إندونيسيا». وأضاف: « نعلم مدى صعوبة فيتنام، وأن لكل مباراة ظروفها الخاصة، ولكننا تعاهدنا كلاعبين منذ استئناف التصفيات الحالية، على تحقيق الانتصارات، والوصول إلى المركز الأول».

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