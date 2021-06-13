الوحدة يتجمّع أواخر يونيو استعداداً للموسم الجديد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

استقر الوحدة على موعد تجمّع الفريق الأول لكرة القدم لبدء التحضيرات استعداداً للموسم المقبل في أواخر شهر يونيو الجاري، حيث يبدأ التجمع بإجراء الفحوصات الطبية الروتينية تمهيداً لانطلاق معسكر الإعداد.

ويعود لاعبو الفريق الأول الأجانب والمقيمون أواخر الشهر الجاري، حيث من المنتظر انضمامهم للاعبين المواطنين، على أن يبدأ الفريق معسكره الخارجي مطلع شهر يوليو المقبل.

ولم يتحدد بعد بشكل نهائي مكان إقامة المعسكر الخارجي في أوروبا، حيث وضع الجهاز الفني هولندا كخيار أول لإقامة المعسكر بناءً على طلب المدير الفني الهولندي هينك تين كات، وصربيا كخيار ثانٍ، انتظاراً لمعرفة الإجراءات النهائية في ظل ظروف جائحة كورونا، إذ تسعى إدارة النادي لاختيار أفضل الأماكن الآمنة من أجل إقامة المعسكر.

ومن المنتظر أن يستمر معسكر الوحدة الخارجي حتى يوم 29 يوليو المقبل، على أن يتم الترتيب لعدد من المباريات الودية مع عدد من فرق الدولة التي سيقام فيها المعسكر بعد الترتيب لكل الإجراءات الاحترازية والظروف المتاحة لتوفير أفضل إعداد للفريق.

تعاقدات

من جهة أخرى تواصل إدارة شركة كرة القدم مساعيها لتدعيم صفوف الفريق بناءً على تقرير المدير الفني تين كات، خصوصاً ملف التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الوسط المهاجم، إذ يستمر من الأجانب مع الوحدة السوري عمر خريبين الذي انضم للعنابي في شهر يناير الماضي، والصفقة الجديدة المهاجم البرازيلي جواو بيدرو الذي تعاقد معه النادي قادماً من الظفرة، بينما لم يتم تحديد الموقف النهائي للاعب الكوري الجنوبي لي ميونغ والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، وإن كانت المؤشرات تتجه نحو الإبقاء عليه.

ورحل عن الوحدة بنهاية الموسم الماضي الكونغولي باول مبوكو الذي انتهى عقده، فيما خرج المهاجم السلوفيني تيم ماتافز من الحسابات ولكن يتبقى في عقده موسم مع العنابي، وينتظر انتقاله في حالة وصول عرض له سواء بالبيع أم الإعارة، بينما أبرم النادي أولى صفقاته من اللاعبين المواطنين بالتعاقد مع عبد العزيز صنقور لاعب شباب الأهلي في صفقة انتقال حر في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

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