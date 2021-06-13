عبد الله الجنيبي مرشح لتنفيذي الاتحاد العربي

المصدر: دبي- العوضي النمر

رشح اتحاد كرة القدم، عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين، لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وذلك خلفاً للواء «م» غانم أحمد غانم، والذي تم اختياره لتولي مهمة رئيس اللجنة المنظمة لكأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، بالعاصمة المصرية القاهرة، من 20 الجاري وحتى السادس من يوليو مقبل، وسيمثل الجنيبي اتحاد الكرة في اجتماع الجمعية العمومية، التي ستنعقد الأربعاء المقبل في جدة لانتخاب مجلس تنفيذي جديد، للدورة الانتخابية المقبلة، والتي يترشح فيها الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد، لرئاسة الدورة الجديدة.

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