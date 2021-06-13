خلفان مبارك: حققنا الفوز في 3 مباريات نهائي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب خلفان مبارك لاعب منتخبنا الوطني، عن سعادته بالانتصارات التي يحققها «الأبيض»، وقال: «بفوزنا على إندونيسيا بخماسية نظيفة، نكون قد حققنا الأهم، وقطعنا 3 خطوات بنجاح، وباقي خطوة أخيرة، وإن شاء الله نتجاوزها بنجاح أيضاً، لنعتلي الصدارة، ونتأهل إلى الجولة الحاسمة الأخيرة، والمؤهلة إلى المونديال».

وقال: «التركيز موجود من لاعبي المنتخب في كل المباريات، والكل يدخل برغبة خدمة المنتخب، وتحقيق الفوز، وسعينا إلى التعامل مع كل مباراة على أنها نهائي خاص، واجتزنا 3 مباريات نهائي بقوة، ومتبقٍ نهائي أخير، المطلوب الانتصار فيه».

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