النصر السعودي يرفض بقاء ماشاربيوف مع شباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

لا يزال النصر السعودي، متمسكاً بلاعبه الأوزبكي جلال الدين ماشاربيوف، وعدم تجديد إعارته أو القبول ببيع بطاقته الدولية لشباب الأهلي في الموسم المقبل.

وكشفت صحف سعودية، أن النصر رفض عرضاً جديداً من شباب الأهلي لشراء عقد ماشاربيوف، وأشارت إلى أن شباب الأهلي رفع من قيمة عرضه للتعاقد مع اللاعب، بعد تألقه اللافت مع «فرسان دبي»، في فترة الإعارة في منتصف الموسم المنتهي.

ويحتاج النصر بشدة إلى ماشاربيوف، في مشواره بدوري أبطال آسيا، بعد التأهل إلى دور الـ16، الذي يلتقي فيه مع تركتور سازي تبريز الإيراني في سبتمبر المقبل، إذ يسعى «العالمي» إلى الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية.

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