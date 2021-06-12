مارسيلو: الإمارات رائدة في مكافحة «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد مارسيلو فييرا نجم فريق ريال مدريد، بنظام الرعاية الصحية الموجود في الإمارات، في ظل جودة معاييره وكفاءته العالية. وأوضح اللاعب أن العلاج والطب الرياضي في الإمارات هو واحد من أفضل الأنظمة العلاجية في العالم، وتتمتع الدولة بمجموعة هائلة من إمكانيات السياحة العلاجية. وأشاد مارسيلو بالنظام المتبع للرعاية الصحية في الإمارات، وبالجهود المبذولة في احتواء الوباء بنجاح.

وقال فييرا: إن الإمارات هي واحدة من الدول الرائدة، والتي تتصدر قمة قائمة تطعيم شعبها ضد فيروس «كوفيد 19» (كورونا)، مضيفاً: التقدم الذي أحرزته الإمارات في مجال الرعاية الصحية في السنوات الماضية هو أمر مذهل، حيث تمتلك الدولة إمكانات هائلة في مجال السياحة العلاجية، وخاصة في الطب الرياضي، الإمارات تُعد موطناً لمجموعة من أفضل المرافق الخاصة بالطب الرياضي في العالم، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققته الدولة في السيطرة على انتشار الوباء خلال فترة قصيرة يعتبر بمثابة شهادة ودليل على فعالية نظام الرعاية الصحية المتبع.

وجاءت تصريحات مارسيلو خلال لقائه مع الإعلام في مستشفى برجيل للجراحة المتقدمة بدبي، حيث حضر اللاعب للقيام بجولة في قسم الطب الرياضي.

وأضاف: إن الإمارات أصبحت الآن وجهة رئيسية للأحداث الرياضية الدولية المتعددة، مضيفاً: تستضيف الإمارات الآن عدداً كبيراً من الأحداث الرياضية، ومنها بطولة الفورمولا 1 (سباق الجائزة الكبرى) وهي البطولة الأكثر جاذبية، وبطولة القتال النهائي وبطولة دبي للتنس وغيرها الكثير من البطولات والأحداث الرياضية المختلفة، المجتمع الدولي قد لاحظ بالطبع قدرات الإمارات على استضافة الأحداث الرياضية خلال فترة الوباء، كوني شخصاً رياضياً جعلني أدرك جيداً مدى أهمية الرعاية الطبية السليمة وعلاج الإصابات، فأنا أعرف الكثير من اللاعبين الذين يسافرون إلى الإمارات لتلقي العلاجات المختلفة، لقد قطعت الدولة شوطاً كبيراً في هذا الصدد، وقد كان أمراً مذهلاً فعلاً، ومن المرجح أن يتضاعف عدد الأشخاص المتدفقين إلى الإمارات لتلقي العلاج الطبي في الأيام المقبلة.

والتقى مارسيلو في أثناء قيامه بجولة في مستشفى برجيل للجراحة المتقدمة بأخصائيي الطب الرياضي بالمستشفى.

وفي حديث للدكتور شاجر جعفر المدير التنفيذي لمركز الرعاية الصحية ڤي بي إس (بدبي وشمال الإمارات) عن زيارة نجم كرة القدم للمستشفى قال: كان من دواعي سرورنا أن نستضيف واحداً من أعظم لاعبي كرة القدم في عصرنا هذا، وقد ناقشنا التقدم الذي تم إحرازه في الطب الرياضي في الإمارات، والعلاج كذلك المقدم في منشآتنا في دبي، حيث ستصبح الإمارات مركزاً للعديد من الأحداث الرياضية في الأيام المقبلة، كذلك فإن الدولة تتمتع بإمكانيات عالية تجعلها وجهة للسياحة الطبية، فنحن في مركز VPS للرعاية الصحية نعتبر أنفسنا من سعداء الحظ لارتباطنا بغالبية الأحداث الرياضية الهامة التي أقيمت في دولة الإمارات، حيث إن مستشفى برجيل للجراحة المتقدمة يعد وجهة معروفة لنجوم الرياضة، وتشرفنا بتقديم خدماتنا للعديد من الرياضيين ونجوم الرياضة.

وقد تفاعل مارسيلو كذلك مع محاربي الخطوط الأمامية في المستشفى، وشكرهم على خدماتهم ومجهوداتهم التي لا تقدر بثمن خلال الوباء.

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