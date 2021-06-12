شباب «الأبيض» يتعادل مع لبنان ودياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعادل منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001 مع نظيره اللبناني بهدف لهدف في المباراة الودية التي جرت مساء أول من أمس على ملعب حميد الطاير بنادي النصر في ختام معسكره الداخلي بدبي، وسجل هدف منتخبنا اللاعب علي إبراهيم.

شهد المباراة سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وعبدالله سلطان عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وعمر عبدالله يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالاتحاد، وعبد القادر حسن مدير إدارة المنتخبات.

وقال سيف ماجد المنصوري: «تحدثت مع لاعبي المنتخب قبل خوض المباراة الودية ونقلت لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، والثقة الكبيرة الموضوعة في منتخب الشباب الذي يُعد رافداً مهماً للمنتخب الأول في المستقبل القريب، وأن على اللاعبين الاستفادة من تواجدهم حالياً ضمن صفوف المنتخب لتطوير قدراتهم البدنية والفنية».

وأضاف: «مباراة لبنان هي الأولى للمنتخب مع المدرب الإسباني فرانك أوتيغا، وشاهدنا خلال أحداثها مدى قدرة اللاعبين على فهم وتنفيذ خطة وفكر المدرب خلال إدارته وتوجيهاته لهم خلال مجريات المباراة، وأحدث فارقاً كبيراً في أداء منتخبنا الوطني خلال الشوط الثاني الذي شهد زيادة منافسة وإصرار اللاعبين على السيطرة والاستحواذ أكثر على الكرة، وعلى الرغم من استقبالنا هدفاً ثم إدراك التعادل إلا أن لاعبي المنتخب كانوا الأقرب لتحقيق الفوز، وبشكل عام قدم المنتخبان مباراة قوية».

وأكد المنصوري أن المعسكر حقق أهدافه وأنهم يتطلعون خلال الفترة المقبلة إلى خوض المزيد من المباريات الودية لزيادة خبرات اللاعبين وتجربة كل عناصر المنتخب من خلال المعسكرات القصيرة والمتوسطة والطويلة.

وأشار نائب رئيس لجنة المنتخبات إلى أن اللجنة وضعت برامج مختلفة لجميع المنتخبات العمرية تتواكب مع الاستراتيجية الجديدة لاتحاد الكرة ورؤية 2038 التي تهدف بالنهوض بكرة القدم الإماراتية وخصوصاً منتخباتنا الوطنية.

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