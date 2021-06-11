أدرينالين بطلاً للنسخة الثانية لدوري الهواة في دبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توج فريق أدرينالين، بطلاً للنسخة الثانية لدوري دبي للهواة لكرة القدم مساء أول من أمس، بعد فوزه على فريق شخيص، في الدور النهائي للمسابقة، والذي أقيم من مباراتين على ملعب دبي هايتس أكاديمي، حيث تعادلا إيجابياً في الأولى، وحقق أدرينالين الفوز في المباراة الثانية بنتيجة كبيرة 7-2.

كما نال حارس أدرينالين، إرك إلانجوي، جائزة أفضل حارس، ونال زميله كوفي مابيان، جائزة أفضل هداف، بعد تسجيله 15 هدفاً في 14 مباراة في النسخة الثانية من دوري الهواة في دبي، والذي يشارك فيه 64 فريقاً، وتتوزع نسخه الأربع على مدار عام 2021، ليستغرق تنظيم كل نسخة منه ثلاثة أشهر.

وتمكن فريق أدرينالين، والذي يضم 22 لاعباً من 10 جنسيات مختلفة، من الصعود في الترتيب من المركز الخامس إلى الثاني، واللعب على اللقب تحت قيادة مدربه ولاعبه غانم الساده، ومن المقرر أن يدافع الفريق الأربعاء المقبل، عن لقبه كبطل للكأس، والذي تشارك فيه الفرق الأربعة الأوائل في ترتيب دوري الهواة في دبي، والذي سبق وتوج به الفريق في النسخة الأولى.

والجدير بالذكر أن الفريق يمثله مجموعة من اللاعبين المقيمين في دبي، وهم إلى جانب غانم الساده، كل من: أديبايور جليلي، طارق أمان، إرك إلانجوي، عبد الكريم عمر، كوفي مابيان، عيسى وليد، جبريل علاني، حكيم بطيب، فراس ناب، سعيد المهيري، طارق العوضي، محمد حيدر، جواد العقيدي، محمد فوده، مصطفى حمصي، جبار العلوي، نواف عبيد الله، محمد المري، برور حمد ومحمد عبد الحميدوف.

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