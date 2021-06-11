وليد عباس: الجدية والالتزام شعارنا لتحقيق الفوز

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد وليد عباس قائد منتخبنا الوطني، جاهزية جميع اللاعبين لخوض مباراة إندونيسيا، التي تعتبر محل تركيز كل أفراد الأبيض في الوقت الراهن. مشيراً إلى أن اللاعبين يتعاملون مع مباريات المرحلة الحالية من التصفيات بالقطعة، أي كل مباراة على حدة، وعدم التفكير في المواجهة التالية، إلا بعد الفراغ من المباراة التي تسبقها.

وقدم قائد الأبيض، شكره للجماهير الإماراتية، التي حرصت على تشجيع اللاعبين في المباريات السابقة، مؤكداً أن وجودها مثّل دافعاً كبيراً لنجوم المنتخب، وحفزهم لتقديم الأفضل، مناشداً الجماهير بمواصلة حضورها الأنيق في مدرجات الاستاد، والاستمرار في مساندة الأبيض، الذي يحتاج بشدة إلى دعمهم في المرحلة الحالية.

ووعد وليد عباس بمواصلة العمل بقوة من أجل التأهل، وقال: «الجدية والالتزام هي شعارنا في المرحلة الحالية، كل مباراة نؤديها بنفس القوة، وبدافع واحد، هو تحقيق الفوز، والحصول على النقاط الثلاث، أنجزنا الجزء الأول من المهمة بنجاح، بتحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين، وحصد ست نقاط أمام ماليزيا وتايلاند، علينا الآن حسم مباراة إندونيسيا، وبعدها التفكير في اللقاء الأخير أمام فيتنام».

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