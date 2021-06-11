طحنون الزعابي: طموحنا تحقيق حلم التأهل للمونديال

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أبدى لاعب منتخبنا الوطني الشاب طحنون الزعابي، سعادته الكبيرة بالوجود في قائمة الأبيض خلال التصفيات الحالية، معتبراً أنه حصل على فرصة ذهبية لتمثيل الوطن في هذا الوقت، متمنياً أن يوفق مع بقية زملائه في التأهل إلى المرحلة المقبلة، ومواصلة المشوار لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم، والعودة للظهور في المونديال.

وأشار لاعب منتخبنا الوطني الشاب إلى جاهزيته الكاملة لتقديم خدماته للأبيض، مبيناً أنه رهن إشارة الجهاز الفني في أي وقت، ولن يدخر أي جهد لخدمة شعار الوطن، والدفاع عن ألوان المنتخب، مضيفاً أن أي لاعب يتشرف باللعب للمنتخب، ويعتز بالوجود في قائمة الأبيض.

وتحدث طحنون عن مواجهة إندونيسيا اليوم، مؤكداً أنها تتساوى في الأهمية مع المباراتين السابقتين، ولا تقل أهمية عن اللقاء الأخير أمام فيتنام، مضيفاً أن الفوز على إندونيسيا سيعزز حظوظ المنتخب، ويجعله على بعد خطوة من التأهل للمرحلة المقبلة.

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