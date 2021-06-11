ماجد حسن: لا مجال للاستهانة بالمنافس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفض ماجد حسن لاعب وسط منتخبنا الوطني، مبدأ الاستهانة بأي منتخب في المجموعة، بصرف النظر عن موقفه في جدول الترتيب أو النتائج التي حققها في المباريات السابقة، مشدداً على أهمية احترام المنافس والتعامل معه بالحرص اللازم.

وأوضح لاعب وسط منتخبنا الوطني، أن مواجهة المنتخب الإندونيسي لن تكون سهلة، رافضاً التسليم بضعف المنافس لوجوده في المركز الأخيرة بترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.

مضيفاً أن الاستهتار بمنتخب إندونيسيا غير وارد، وأن المنافس لن يكون صيداً سهلاً، وسيكون دافعه كبيراً للظهور بشكل أفضل وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأبيض.

واعتبر لاعب منتخب الإمارات، أن احترام المنافس هو الطريق الأقرب للتفوق عليه، مبيناً أن جميع اللاعبين يدركون أهمية مباراة اليوم، والصعوبة التي يمكن أن يواجها المنتخب أمام إندونيسيا، خصوصاً أن المنافس لم يحقق أي فوز في المجموعة، وبالتالي ستكون له دوافع كبيرة من أجل إثبات الوجود.

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