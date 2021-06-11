مارفيك يجيب عن «البيان الرياضي»: المباراة أمام إندونيسيا مهمة ولن نلعب بالصف الثاني

المصدر: دبي- العوضي النمر

في سؤال لـ «البيان الرياضي»، عن إمكانية منح بعض اللاعبين الأساسيين راحة من مباراة اليوم أمام إندونيسيا، توفيراً لجهدهم خلال اللقاء المقبل المهم والحاسم أمام فيتنام، قال الهولندي فان مارفيك: مباراة اليوم لها بنفس أهمية باقي المباريات التي خضناها، والمنافس فريق يلعب كرة جيدة، وظهر بشكل مميز خلال المباريات السابقة أمام تايلاند وفيتنام، ويجب أن يؤدي المنتخب المباراة بنفس القوة، وذات التشكيل، لمواصلة تحقيق الانتصارات.

تحذير للاعبين

وحذر الهولندي فان مارفيك اللاعبين من التراخي في ما تبقى من مواجهات، مشدداً على ضرورة مواصلة تحقيق الانتصارات، وحصد نقاط المباراتين المتبقيتين، اليوم أمام إندونيسيا، والثلاثاء أمام فيتنام، حتى يضمن المنتخب تأهله إلى المرحلة المقبلة من التصفيات.

ويولي الهولندي مارفيك مدرب المنتخب الوطني، مباراة إندونيسيا اليوم أهمية كبيرة، حيث حرص على تأكيد أن المواجهة لا تقل أهمية عن سبقها من مباريات، مشدداً على ضرورة احترام المنافس، والتعامل معه بالجدية المطلوبة، لتحقيق الهدف المنشود، بالحصول على النقاط الثلاث.

تحديات كبيرة

وأكد مارفيك أن الأبيض استفاد كثيراً من مباراة تايلاند الماضية، كونها تجربة حقيقة، يواجه فيها المنتخب تحديات كبيرة في الملعب، وقال: اللقاء كان أكبر تحدٍ واجهناه خلال الفترة الأخيرة، لأننا لعبنا أمام منتخب يتحرك بشكل صحيح، ولديه رد فعل سريع، عندما سجل المنافس هدف تقليص الفارق، ازدادت صعوبة المباراة، أجرينا تبديلاً بدخول ماجد حسن للسيطرة على الوسط، وقد تعلّم اللاعبون من تلك المباراة واكتسبوا خبرة في التعامل مع تقلبات المباريات، وأنا سعيد بدرجة الاحترافية التي أظهروها.

وأضاف: قمنا خلال الأيام الماضية بتدارك بعض سلبيات الأداء التي أفرزتها المباراة الماضية، وسعينا إلى تحسين بعض الأمور، ونحن سعداء بما تحقق، وتركيزنا الآن يتجه إلى إندونيسيا، حيث نسعى إلى فرض سيطرتنا، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وهي الأهم.

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