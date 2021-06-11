إبراهيم عيسى وصلاوي 4 سنوات

المصدر: دبي- عدنان الغربي

انتقل حارس المرمى إبراهيم عيسى إلى الوصل رسمياً لمدة 4 سنوات، بعدما قام بفسخ تعاقده مع النصر بالتراضي، ظهر أمس، ليبدأ خوض تجربة جديدة خارج قلعة العميد للمرة الثالثة في مسيرته الكروية، حيث لعب بنظام الإعارة لنادي اتحاد كلباء في موسم 2016-2017 ثم لنادي حتا في الموسم التالي قبل العودة من جديد لقائمة حراس مرمى النصر في موسم 2018-2019.

وخاض إبراهيم عيسى (27 عاماً) 47 مباراة في دوري الخليج العربي، منها 22 مباراة مع اتحاد كلباء في موسم 2016-2017، ومباراتان مع حتا في موسم 2017-2018، ثم 23 مباراة مع فريقه النصر، بواقع 13 في موسم 2018-2019 و5 في موسم 2019-2020 و5 في الموسم المنتهي.

وكشف إبراهيم عيسى عن إنهاء تعاقده مع العميد عبر خاصية «ستوري» بـ"إنستغرام" قائلاً: «شكراً لنادي النصر، الله يكتب اللي فيه الخير»، ثم نشر نسخة لقرار اتفاقية فسخ العقد بينه وبين النصر بتاريخ 10 يونيو 2021 قبل أن ينشر صورة توقيعه رسمياً لنادي الوصل.

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