حتا يجهز خطة الصعود والبقاء على «نار هادئة»

المصدر: دبي- علي الظاهري

يواصل فريق حتا تحضيرات العودة إلى دوري المحترفين على «نار هادئة»، بعد الهبوط إلى دوري أندية الدرجة الأولى، وتعتمد استراتيجية «الإعصار» على مجموعة من المعايير في مهمة العودة إلى دوري الخليج العربي، أبرزها الاعتماد على الكفاءات الوطنية، خاصة بعد اختيار المدرب الوطني سليمان البلوشي لقيادة دفة التدريب في الموسم الكروي الجديد، إضافة إلى المحافظة على الوجوه الشابة، من أجل بناء فريق قادر على العودة والبقاء مع الكبار في دوري «المحترفين».

وأكد علي عبد الله البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا، مشرف الفريق الأول للكرة، أن الاعتماد على الكفاءات الوطنية، ليس على مستوى كرة القدم وحسب، وإنما حتى على مستوى الألعاب والقطاعات الأخرى في النادي، التي تضم مدربين بكفاءة عالية، وذلك تماشياً مع توجه مجلس دبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن تركيزهم ينصب على الصعود إلى دوري المحترفين، وإعداد استراتيجية مبكرة للبقاء مع الكبار، إضافة إلى المحافظة على أكبر عدد من العناصر المميزة من أبناء النادي.

معسكر الإعداد

وكشف البدواوي أن الرؤية لم تتضح حتى الآن تجاه معسكر الإعداد، وهناك خيارات مطروحة مرتبطة بتحديد موعد انطلاقة دوري «الأولى» من اتحاد كرة القدم، وسيتم اختيار الدولة الآمنة على المستوى الصحي، ضمن قائمة الدول الخضراء، في حال تقرر إقامة المعسكر في الخارج، كما أن إقامة معسكر محلي في الدولة، يعتبر ضمن الخيارات المتاحة في خطة الإعداد.

وأوضح البدواوي أن ملف الأجانب لم يتم التطرق إليه حتى الآن، وسيتم دراسة احتياجات الفريق بدقة، لاختيار مهاجم يخدم مشوار الفريق، وقادر على تحقيق الإضافة المطلوبة، إلى جانب لاعب أجنبي في مركز آخر، حسب الرؤية الفنية للمدرب، وجميع الأجانب الذين انتهت عقودهم أو إعارتهم، رحلوا بصورة نهائية عن صفوف الفريق، إضافة إلى اللاعبين المواطنين المنتهية إعارتهم، متوجهاً بالشكر إلى جميع الأندية المتعاونة في إعارة اللاعبين الموسم الماضي، أبرزهم الظفرة والنصر وشباب الأهلي والوصل والشارقة.

لاعبون مقيمون

ولفت البدواوي إلى أن الفريق ضم لاعباً مقيماً، كما يضم الفريق مجموعة من اللاعبين المقيمين من العام الماضي، أبرزهم اللاعب النيجيري فيكتور نواوري بعد انتهاء إعارته من العروبة، إلى جانب مدافع نيجيري موجود من الموسم الماضي، مشيداً بمجموعة من اللاعبين الذين استثمروا فترة انضمامهم في الفترة الماضية، وأثبتوا جدارتهم مع حتا في الموسم الماضي، أبرزهم اللاعب الأرجنتيني المقيم برايان راميريز، الذي انتقل إلى صفوف اتحاد كلباء، وعبد الله كاظم الذي غادر إلى الشارقة، وغيرهم من اللاعبين.

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