النصر أول فريق يحسم ملف الأجانب رسمياً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أصبح النصر أول فريق في دوري الخليج العربي يحسم ملف لاعبيه الأجانب رسمياً استعداداً للموسم الجديد، بعدما قرّر الاحتفاظ برباعي الموسم الماضي المكوّن من الجزائري مهدي عبيد والإسرائيلي ضياء سبع والبرتغالي توزي ونجم منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز.

وأكد مصدر مسؤول من إدارة النصر أن الأخبار المتداولة من حين لآخر في بعض الصحف الأجنبية عن مفاوضات العميد مع أسماء جديدة آخرها النمساوي روبرت زولغ (29 عاماً) صانع ألعاب بوخوم الألماني، غير صحيحة، مشيراً إلى أنه تم اعتماد قائمة الأجانب في الفريق بشكل رسمي وغلق هذا الملف نهائياً وذلك بالاتفاق مع الجهاز الفني الذي يقوده الأرجنتيني رامون دياز ولا نية لتغيير أي لاعب.

وكان العميد أعلن عن تجديد تعاقده مع توزي لمدة موسمين وتمديد عقد ريان مينديز حتى 2024، فيما يستمر عقد مهدي عبيد إلى يونيو 2022 وضياء سبع إلى غاية 2023.

من جهة أخرى ضمّت قائمة الوافدين الجدد حارس المرمى عبد الله التميمي العائد إلى قلعة العميد بعد 3 مواسم قضاها في الفجيرة والمدافع العراقي المقيم محمد مصطفى بعقد يمتد لـ3 مواسم، إضافة إلى حارس المرمى عادل أبوبكر فدعق الذي تعاقد معه الفريق بنظام الإعارة من الجزيرة في فترة الانتقالات الشتوية قبل أن يضمه إلى صفوفه بعقد لـ3 مواسم.

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