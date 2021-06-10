طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباراة "الأبيض" الإماراتي مع إندونيسيا

المصدر: وام

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم مهمة تحكيم مباراة الغد التي تجمع منتخبنا الوطني مع نظيره الإندونيسي في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال وأمم آسيا إلى طاقم تحكيم سعودي.

يقوده طاقم التحكيم الدولي محمد الهويش " حكم ساحة " ويضم عبد الرحيم الشمري " مساعد أول " وياسر عبد الله السلطان " مساعد ثان " وعمار إبراهيم محفوظ من البحرين حكما رابعا.

ويلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب اندونيسيا يوم غدٍ الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، لحساب المجموعة السابعة.

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